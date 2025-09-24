Стилист назвал главные тренды гардероба осени 2025
Стилист Карстен: осенью 2025 модно носить стеганую куртку и вязаный свитер
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве в ближайшее время. Новый сезон всегда подразумевает смену гардероба и покупку новой одежды.
Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал, что главный тренд наступающей осени — не яркие, а базовые и практичные вещи, которые прослужат не один сезон. А в приоритете классические расцветки и крой.
«Сейчас в моде калифорнийский стиль, поэтому стеганая куртка будет в самую пору. При этом их есть большая вариативность», — сказал он.
Ещё одной выигрышной и долговечной покупкой стилист называет кожаную куртку, будь то «старая, добрая классика» или современная модель с акцентом на плечи, популярные в этом сезоне. Для тех, кто хочет согреться стильно, актуальной остается искусственная шуба — короткая или длинная, но обязательно классического кроя и спокойного оттенка.
Если же бюджет ограничен, эксперт советует обратить внимание на вязаный свитер в духе «русской айдентики». Эта вещь универсальна и поможет создать несколько образов сразу. Главное правило перед любой покупкой — придумать, как сочетать новинку с тем, что уже есть в шкафу.
«Всегда нужно в своей голове придумать быстро три образа, если не получается, то и нет смысла брать эту вещь»», — посоветовал Карстен.