Стилист назвал главные тренды гардероба осени 2025

24 сентября 2025, 11:27

Стилист Карстен: осенью 2025 модно носить стеганую куртку и вязаный свитер

Фото: istockphoto/OksanaKiian

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве в ближайшее время. Новый сезон всегда подразумевает смену гардероба и покупку новой одежды.





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал, что главный тренд наступающей осени — не яркие, а базовые и практичные вещи, которые прослужат не один сезон. А в приоритете классические расцветки и крой.





«Сейчас в моде калифорнийский стиль, поэтому стеганая куртка будет в самую пору. При этом их есть большая вариативность», — сказал он.

«Всегда нужно в своей голове придумать быстро три образа, если не получается, то и нет смысла брать эту вещь»», — посоветовал Карстен.