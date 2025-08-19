Россиянам рассказали, каким должен быть отпуск, чтобы не испытывать стресс после выхода из него

19 августа 2025, 18:29

Коуч Красникова: чтобы после отпуска не испытывать стресс, нужно его планировать

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Все больше россиян испытывают послеотпускной стресс. Исследования показали, что только 39% работающих россиян не беспокоятся в первые дни после выхода из отпуска.





Эксперт по тайм-менеджменту Валентина Красникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди неправильно заходят в отпуск и неверно понимают, зачем он нужен, какую потребность он должен закрывать.





«Вернуться за один-два дня до окончания отпуска — это минимум, что нужно сделать. Не только вход в отпуск, но и выход является очень важной и стратегической задачей. Зачастую отпуск — это история, которая может дать нам очень много проблем и стресса, а может наоборот обновить состояние и психоэмоциональный фон», — сказала она.

«У вас может быть запрос на одинокий отдых или на романтический, на экшен какой-то тоже может быть. А в другой ситуации, когда вы очень сильно перегружены, у вас хронический перебор стресса, вам категорически нельзя этот экстрим. Он вас настолько нагрузит эмоционально, что вы приедете разрушенными и с абсолютно раскачанной психикой», — объяснила психолог.