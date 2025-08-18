Достижения.рф

Супруга Александра Петрова поделилась новыми кадрами из семейного отпуска

Жена Александра Петрова опубликовала фото из путешествия с мужем и сыном
Александр и Виктория Петровы (Фото: Instagram* / @actorsashapetrov)

Александр Петров и его семья продолжают проводить отпуск за границей.



Недавно его жена Виктория поделилась в социальных сетях свежими снимками из очередной точки маршрута — сейчас пара с сыном отдыхает в турецком Бодруме.

Александр Петров с сыном (Фото: Instagram* / @viktoriyaantonova_)

Путешествие началось с поездки в Испанию, после чего семья посетила Италию. Судя по новым фотографиям, к ним присоединились и близкие Виктории — её мама и сестра.

Кроме того, недавно произошло важное событие — маленький сын Петровых впервые увидел море.
Софья Метелева

