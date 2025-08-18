Супруга Александра Петрова поделилась новыми кадрами из семейного отпуска
Жена Александра Петрова опубликовала фото из путешествия с мужем и сыном
Александр Петров и его семья продолжают проводить отпуск за границей.
Недавно его жена Виктория поделилась в социальных сетях свежими снимками из очередной точки маршрута — сейчас пара с сыном отдыхает в турецком Бодруме.
Путешествие началось с поездки в Испанию, после чего семья посетила Италию. Судя по новым фотографиям, к ним присоединились и близкие Виктории — её мама и сестра.
Кроме того, недавно произошло важное событие — маленький сын Петровых впервые увидел море.
