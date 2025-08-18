Британец утонул во время отдыха с семьёй на турецком курорте
Daily Mail: отец семейства из Великобритании погиб в море в Турции
На турецком курорте Турунч, рядом с Мармарисом, трагически погиб 47-летний Джон Нельсон из Великобритании.
Как сообщает Daily Mail, мужчина утонул в море во время семейного отпуска. Его сын сообщил в соцсетях, что трагедия произошла по случайности во время купания.
Инцидент случился 31 июля — Нельсона обнаружили без сознания у берега. Несмотря на попытки спасти его, мужчину не удалось реанимировать, и смерть была зафиксирована на суше. Отдых он проводил вместе с сыном Джошем и своей партнёршей Шарон Стюарт.
Родные организовали сбор средств, чтобы покрыть затраты, связанные с похоронами.
Читайте также: