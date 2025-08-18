Британец утонул во время отдыха с семьёй на турецком курорте

18 августа 2025, 20:29

Daily Mail: отец семейства из Великобритании погиб в море в Турции

Фото: Istock / Julia Shybanova

На турецком курорте Турунч, рядом с Мармарисом, трагически погиб 47-летний Джон Нельсон из Великобритании.