Россиянам рассказали, кому и для чего нужна ревакцинация

23 апреля 2026, 17:02

Профессор Плеханова: национальный календарь прививок защищает от 12 инфекций

Что делать, если пропустили прививку от кори? Собираетесь в регион с риском гепатита А? У вас пожилые родители, которые контактируют с внуками?





Профессор, доктор медицинских наук Мария Плеханова в беседе с «Радио 1» рассказала, кому нужна ревакцинация.





Людям старше 60 лет — от пневмококка (чтобы защитить и себя, и внуков);

Взрослым, не болевшим корью — согласно календарю, прививка разрешена до 55 лет, но при эпидрисках — раньше;

Тем, кто планирует выезд в неблагополучные регионы — например, от гепатита А.

«Если мы планируем выезд в регион, где опасность инфекций высока, необходимо привиться заранее. Если пропустили вакцинацию против кори — обязательно привитесь, сегодня идёт рост этого заболевания во всём мире», — добавила эксперт.

«Чтобы быть здоровым, нужно позаботиться о себе. Всё в ваших руках», — заключила собеседница.