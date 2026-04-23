Россиянам рассказали, кому и для чего нужна ревакцинация
Профессор Плеханова: национальный календарь прививок защищает от 12 инфекций
Что делать, если пропустили прививку от кори? Собираетесь в регион с риском гепатита А? У вас пожилые родители, которые контактируют с внуками?
Профессор, доктор медицинских наук Мария Плеханова в беседе с «Радио 1» рассказала, кому нужна ревакцинация.
- Людям старше 60 лет — от пневмококка (чтобы защитить и себя, и внуков);
- Взрослым, не болевшим корью — согласно календарю, прививка разрешена до 55 лет, но при эпидрисках — раньше;
- Тем, кто планирует выезд в неблагополучные регионы — например, от гепатита А.
«Если мы планируем выезд в регион, где опасность инфекций высока, необходимо привиться заранее. Если пропустили вакцинацию против кори — обязательно привитесь, сегодня идёт рост этого заболевания во всём мире», — добавила эксперт.
Она напомнила, что национальный календарь защищает от 12 инфекций (обязательно), ещё от 16 — по эпидпоказаниям. Вакцины по ОМС доступны по месту жительства.
«Чтобы быть здоровым, нужно позаботиться о себе. Всё в ваших руках», — заключила собеседница.