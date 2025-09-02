В Подольске стартовала вакцинация взрослых от гриппа

02 сентября 2025, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольскую областную клиническую больницу доставили 30 тыс. доз вакцин от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





С начала сентября во всех поликлиниках муниципалитета можно сделать прививку от гриппа, ОРВИ и пневмококка отечественными препаратами «Флю-М» и «Совигрипп». Вакцины содержат актуальные штаммы гриппа А H1N1, H3N2, а также вирус гриппа B.

«Препарат действует мягко, но эффективно. Иммунизация необходима людям призывного и старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, медикам, педагогам и работникам социальной сферы. Воздержаться от вакцинации нужно в период болезни, обострения хронического заболевания и при тяжёлой аллергии на компоненты препаратов», – рассказал врач-эпидемиолог ПОКБ Ирина Каширина.