В Подмосковье стартовала выездная вакцинация домашних животных
С началом дачного сезона в Подмосковье запущена программа выездной вакцинации домашних животных. В течение теплого периода на территории региона будут работать мобильные ветеринарные пункты Госветслужбы, позволяющие владельцам привить питомцев без посещения клиник и предварительной записи.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, в ближайший месяц планируется развернуть более тысячи мобильных точек, в том числе в сельских населенных пунктах, СНТ и удаленных территориях. На месте можно бесплатно вакцинировать животных от бешенства препаратом «Рабикан», а также сделать комплексные прививки от других заболеваний. Кроме того, владельцам доступна регистрация и чипирование питомцев с внесением данных в единый реестр.
Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается ключевым способом профилактики опасных инфекций, а наличие микрочипа и регистрации повышает шансы вернуть животное в случае его потери.
Для постановки на учет необходимо предоставить паспорт владельца и документы на питомца. В регионе регистрация обязательна для собак, при этом за ее отсутствие предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для других домашних животных процедура носит добровольный характер.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что актуальное расписание работы мобильных пунктов размещено на портале «Мой АПК», где также доступна интерактивная карта. С мая мобильные ветеринарные пункты начнут работу и на территории парков региона.
