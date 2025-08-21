В Кашире началась вакцинация детей от гриппа

21 августа 2025, 13:54

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Сезонная кампания по вакцинации детей от гриппа стартовала в городском округе Кашира, прививки делают в местных поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время вакцинацию прошли уже 990 детей. Прививку делают современной российской вакциной «Ультрикс Квадри».





«Для прохождения вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Перед процедурой предусмотрен осмотр у педиатра. Если врач не выявит противопоказаний, ребёнка направят на прививку», — говорится в сообщении.