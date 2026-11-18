18 ноября 2026, 16:58

Стоматолог Маруфуди: бесплатные протезы можно получить по конкретным документам

Фото: iStock/SbytovaMN

Герои России и Советского Союза, Герои Труда, матери-героини, а также некоторые другие категории граждан могут бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.





Стоматолог Егана Маруфуди в беседе с «Радио 1» объяснила, кому положены протезы за счет государства, зачем требовать письменный отказ и почему лечение зубов — обязательное условие перед протезированием.





«Право на бесплатное протезирование зубными протезами устанавливается федеральным законодательством и законами каждого региона. Это могут получать Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Труда. Дополнительные льготы устанавливаются частным порядком — в зависимости от категории, выслуги лет и региона проживания», — сказала она.

«Если отказали в предоставлении бесплатной услуги, первый шаг — зафиксировать отказное письмо. Именно в письменном виде: нужно попросить у сотрудника социальной защиты письменный отказ с обоснованием, почему отказали. Далее нужно устранить технические сбои, если они есть: фамилия неправильно указана, документ какой-то нечитаемый — все нужно отследить», — подчеркнула стоматолог.

«В каждом районе свой перечень услуг, что входит в программу, поэтому необходимо уточнять это в местном отделении соцзащиты. Перечень можно будет получить там же. Чаще всего можно обратиться в регистратуру стоматологической поликлиники по месту жительства — с паспортом, московской пропиской, полисом ОМС, СНИЛС и документом, подтверждающим право на льготу», — рассказала Маруфуди.

«В среднем на героев СВО выделено около 120 тысяч рублей, и они могут в размере этой суммы получить стоматологическую помощь. Порядок обращения: регистратура поликлиники по месту жительства, паспорт с пропиской, полис ОМС, СНИЛС и удостоверение, подтверждающее льготу», — резюмировала собеседница.