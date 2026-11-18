Форум психологов для участников СВО собрал в Подмосковье около 300 человек
В Доме правительства Московской области провели форум специалистов психологической помощи участникам спецоперации и их семьям. Подобный форум организовали в Подмосковье впервые.
На него приехали порядка 300 человек из разных уголков Подмосковья ‒ психологи семейных и реабилитационных центров, врачи, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», представители научного сообщества. Они обсудили актуальные методики оказания психологической помощи и обменялись опытом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил лучшим специалистам региональные награды, а добровольцам подразделения БАРС ‒ медали За храбрость II степени
«Мы проводим первый такой форум вместе с Фондом «Защитники Отечества», Минобороны, МЧС, со всеми профессионалами в оказании психологической помощи. Он направлен на то, чтобы изучить и обсудить разные практики непростого дела, которым занимаетесь вы и наша команда в Подмосковье. Для меня большая честь сказать вам слова благодарности. Знаю, что часть из вас начинала деятельность с заботы о детях и старшем поколении. Сегодня ситуация требует ещё большего вовлечения во всё, что касается помощи нашим ветеранам, бойцам СВО и их семьям. Поэтому ваша роль особенно ценна. Посещая реабилитационные центры, госпитали, мы видим, как важно мастерство тех, кто работает с человеком, нуждается в психологической помощи», ‒ сказал Воробьёв.
За плечами старшего техника миномётной батареи с позывным «Тихий» ‒ четыре контракта в зоне СВО, ранение. Боец рассказал о важности квалифицированной помощи психологов после возвращения к мирной жизни.
«Боевые действия меняют любого. Ты начинаешь совсем иначе смотреть на жизнь и по-настоящему ценить каждый прожитый день. Когда парни возвращаются домой, адаптироваться бывает очень непросто. На передовой ты круглые сутки находишься в режиме выживания ‒ вокруг опасность, взрывы, тебя пытаются уничтожить. А здесь ‒ тишина и спокойная жизнь. К этому поначалу тяжело привыкнуть. Поэтому психологическая помощь для ребят ‒ не формальность, а жизненная необходимость. И труд специалистов, которые собрались на этом форуме, я считаю неоценимым», ‒ поделился «Тихий».
Через ранение и реабилитацию прошел разведчик с позывным «Благой». На днях он вернулся с передовой.
«Родные догадывались, что я готовлюсь к СВО, хотя до последнего дня скрывал от них, что подписываю контракт. Усиленно проходил обучение по тактической медицине и огневой подготовке. Получил ранение, но, слава Богу, остался жив. Для бойцов необходима своевременная помощь не только врачей, но и психологов. Я сам столкнулся с последствиями посттравматического стресса и прошел через терапию в госпитале для ветеранов боевых действий», ‒ поделился «Благой»Для старшего группы эвакуации бойца с позывным «Росси» путь к фронту начался с гуманитарных миссий. В составе конвоев «Роскосмоса» он возил помощь на передовую, а затем решил присоединиться к отряду БАРС.
«С детства обожаю скорость, мотоциклы, состою в байкерском клубе «Ночные волки». Старшие товарищи в шутку меня прозвали в честь легендарного мотогонщика Валентино Росси. Этот позывной закрепился за мной на передовой, Скорость и умение быстро принимать решения не раз спасали жизнь. В августе 2025 года мы попали под удар БПЛА, когда ехали эвакуировать технику. Успели прибавить газу, дрон разорвался под машиной. Отделались лёгким испугом. А вот душевные травмы заживают гораздо дольше и сложнее. Боевые действия ‒ это огромная нагрузка, и психика не у каждого выдерживает. Поэтому специалисты, которые собрались на форуме, делают колоссальное дело», ‒ сказал боец.
В числе награждённых специалистов ‒ психолог службы сопровождения приёмных семей Оксана Каюмова и педагог-психолог мобильной бригады, которая сопровождает самые сложные случаи в детском центре им. Л.М. Рошаля Анна Имподистова. Они удостоены Орденов Преподобного Сергия Радонежского.
«Я работаю педагогом-психологом около 10 лет, помогаю ребятам, оставшимся без попечения родителей, и приёмным семьям. С 2022 года начала консультировать мобилизованных и раненых бойцов в больницах Подмосковья. Кроме того, помогаю детям в экстренных ситуациях в больнице имени Рошаля. Я два месяца работала с девочкой Эзозой, которая пострадала от обломков БПЛА и потеряла родителей. Сейчас у неё острый стресс уже позади, состояние стало стабильнее. Травма утраты близких остаётся на всю жизнь, и главная моя задача ‒ научить её справиться с этой потерей», — рассказала Имподистова.В Подмосковье выстроена комплексная система психологической помощи. Для круглосуточной поддержки жителей работают 135 специалистов мобильной бригады на базе 41 социального учреждения. В больницах открыто 50 специализированных кабинетов. Кроме того, функционирует 31 муниципальный центр, где дети и родители могут получить психолого-педагогическую и социальную помощь.
Особое внимание ‒ защитникам Отечества и их родным. Для этого в регионе объединили возможности семейных центров, медучреждений, госфонда и общественных организаций. Родные бойцов могут обратиться в Комитет семей воинов Отечества, присоединиться к чатам и группам поддержки, которые работают на базе муниципальных центров.
Отдельное направление психологической помощи ‒ служба экстренного реагирования, созданная в июне прошлого года. Её мобильные бригады выезжают на места кризисных ситуаций ‒ атак БПЛА, ДТП и других ЧП. На месте специалисты помогают людям пережить острые эмоциональные реакции, обучают простым техникам самопомощи, подсказывают, куда обратиться за дальнейшей поддержкой.