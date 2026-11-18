18 ноября 2026, 16:17

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Доме правительства Московской области провели форум специалистов психологической помощи участникам спецоперации и их семьям. Подобный форум организовали в Подмосковье впервые.





На него приехали порядка 300 человек из разных уголков Подмосковья ‒ психологи семейных и реабилитационных центров, врачи, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», представители научного сообщества. Они обсудили актуальные методики оказания психологической помощи и обменялись опытом.



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«Мы проводим первый такой форум вместе с Фондом «Защитники Отечества», Минобороны, МЧС, со всеми профессионалами в оказании психологической помощи. Он направлен на то, чтобы изучить и обсудить разные практики непростого дела, которым занимаетесь вы и наша команда в Подмосковье. Для меня большая честь сказать вам слова благодарности. Знаю, что часть из вас начинала деятельность с заботы о детях и старшем поколении. Сегодня ситуация требует ещё большего вовлечения во всё, что касается помощи нашим ветеранам, бойцам СВО и их семьям. Поэтому ваша роль особенно ценна. Посещая реабилитационные центры, госпитали, мы видим, как важно мастерство тех, кто работает с человеком, нуждается в психологической помощи», ‒ сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Боевые действия меняют любого. Ты начинаешь совсем иначе смотреть на жизнь и по-настоящему ценить каждый прожитый день. Когда парни возвращаются домой, адаптироваться бывает очень непросто. На передовой ты круглые сутки находишься в режиме выживания ‒ вокруг опасность, взрывы, тебя пытаются уничтожить. А здесь ‒ тишина и спокойная жизнь. К этому поначалу тяжело привыкнуть. Поэтому психологическая помощь для ребят ‒ не формальность, а жизненная необходимость. И труд специалистов, которые собрались на этом форуме, я считаю неоценимым», ‒ поделился «Тихий».

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«Родные догадывались, что я готовлюсь к СВО, хотя до последнего дня скрывал от них, что подписываю контракт. Усиленно проходил обучение по тактической медицине и огневой подготовке. Получил ранение, но, слава Богу, остался жив. Для бойцов необходима своевременная помощь не только врачей, но и психологов. Я сам столкнулся с последствиями посттравматического стресса и прошел через терапию в госпитале для ветеранов боевых действий», ‒ поделился «Благой»

«С детства обожаю скорость, мотоциклы, состою в байкерском клубе «Ночные волки». Старшие товарищи в шутку меня прозвали в честь легендарного мотогонщика Валентино Росси. Этот позывной закрепился за мной на передовой, Скорость и умение быстро принимать решения не раз спасали жизнь. В августе 2025 года мы попали под удар БПЛА, когда ехали эвакуировать технику. Успели прибавить газу, дрон разорвался под машиной. Отделались лёгким испугом. А вот душевные травмы заживают гораздо дольше и сложнее. Боевые действия ‒ это огромная нагрузка, и психика не у каждого выдерживает. Поэтому специалисты, которые собрались на форуме, делают колоссальное дело», ‒ сказал боец.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я работаю педагогом-психологом около 10 лет, помогаю ребятам, оставшимся без попечения родителей, и приёмным семьям. С 2022 года начала консультировать мобилизованных и раненых бойцов в больницах Подмосковья. Кроме того, помогаю детям в экстренных ситуациях в больнице имени Рошаля. Я два месяца работала с девочкой Эзозой, которая пострадала от обломков БПЛА и потеряла родителей. Сейчас у неё острый стресс уже позади, состояние стало стабильнее. Травма утраты близких остаётся на всю жизнь, и главная моя задача ‒ научить её справиться с этой потерей», — рассказала Имподистова.