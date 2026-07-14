Россиянам рассказали, на что влияет витамин D и какая у него профилактическая доза
Врач Барсуков: витамин D влияет на иммунитет, мышцы и когнитивные функции
Проект новых клинических рекомендаций по дефициту витамина D определяет перечень лиц, для которых обследование уровня витамина в крови является обоснованным. В документе указаны пожилые люди, пациенты с заболеваниями костей, эндокринной системы, ожирением, хронической болезнью почек, беременные и кормящие женщины, а также лица с тёмной кожей и принимающие определённые лекарственные средства.
Старший научный сотрудник отделения эндокринологии Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» заявил, что исторически витамин D изучался в связи с рахитом у детей и остеопорозом у пожилых людей.
«Впоследствии были выявлены его эффекты на иммунную, мышечную ткани и когнитивные функции. Эти данные послужили основой для широкого распространения информации о витамине D. Документ призван разграничить случаи, когда анализ необходим в рамках диспансеризации, и случаи, когда исследование проводится по желанию пациента», — сказал он.
По словам эксперта, частота дефицита витамина D связана с географическим положением: основной источник витамина D — синтез в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Россия же относится к северным странам, где поступление ультрафиолета в достаточном количестве происходит не круглый год. Поэтому доля лиц с дефицитом витамина D среди населения является значительной.
«Эргокальциферол (D2) и холекальциферол (D3) различаются по химической структуре. В практике чаще применяется холекальциферол. Обе формы выполняют функцию регуляции кальциевого обмена. Профилактические дозы составляют 1000–2000 МЕ в сутки. Лечебные дозы выше и назначаются по результатам анализа. При соблюдении профилактических дозировок риск нежелательных эффектов минимален. Токсические проявления, такие как повышение уровня кальция в крови, могут возникать при концентрации витамина D выше 150 нмоль/л в течение длительного времени. Назначение высоких доз должно проводиться под наблюдением врача с учётом сопутствующих заболеваний, например, гиперпаратиреоза, при котором уровень кальция изначально повышен», — предупредил Барсуков.
Он добавил, что витамин D обеспечивает всасывание кальция, поэтому эти рекомендации взаимосвязаны, но не являются взаимозаменяемыми.