Россиянам рассказали, на что влияет витамин D и какая у него профилактическая доза

14 июля 2026, 12:41

Врач Барсуков: витамин D влияет на иммунитет, мышцы и когнитивные функции

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Проект новых клинических рекомендаций по дефициту витамина D определяет перечень лиц, для которых обследование уровня витамина в крови является обоснованным. В документе указаны пожилые люди, пациенты с заболеваниями костей, эндокринной системы, ожирением, хронической болезнью почек, беременные и кормящие женщины, а также лица с тёмной кожей и принимающие определённые лекарственные средства.





Старший научный сотрудник отделения эндокринологии Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» заявил, что исторически витамин D изучался в связи с рахитом у детей и остеопорозом у пожилых людей.





«Впоследствии были выявлены его эффекты на иммунную, мышечную ткани и когнитивные функции. Эти данные послужили основой для широкого распространения информации о витамине D. Документ призван разграничить случаи, когда анализ необходим в рамках диспансеризации, и случаи, когда исследование проводится по желанию пациента», — сказал он.

«Эргокальциферол (D2) и холекальциферол (D3) различаются по химической структуре. В практике чаще применяется холекальциферол. Обе формы выполняют функцию регуляции кальциевого обмена. Профилактические дозы составляют 1000–2000 МЕ в сутки. Лечебные дозы выше и назначаются по результатам анализа. При соблюдении профилактических дозировок риск нежелательных эффектов минимален. Токсические проявления, такие как повышение уровня кальция в крови, могут возникать при концентрации витамина D выше 150 нмоль/л в течение длительного времени. Назначение высоких доз должно проводиться под наблюдением врача с учётом сопутствующих заболеваний, например, гиперпаратиреоза, при котором уровень кальция изначально повышен», — предупредил Барсуков.