Врач раскрыл идеальное артериальное давление для здоровья сердца

13 июля 2026, 14:20

Врач Абельян: у людей со здоровым сердцем кровяное давление часто ниже 120 на 80

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо контролировать артериальное давление. Об этом сообщил кардиолог Хосе Абельян в беседе с изданием El Tiempo.