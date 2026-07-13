Врач раскрыл идеальное артериальное давление для здоровья сердца
Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо контролировать артериальное давление. Об этом сообщил кардиолог Хосе Абельян в беседе с изданием El Tiempo.
Медик пояснил, что у людей с абсолютно здоровым сердцем артериальное давление обычно ниже 120 на 80. Он отметил, что гипертония диагностируется при показателе 140 на 90 и выше.
Однако, даже при давлении 120 на 80 существует повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул кардиолог. Он также обратил внимание на важность правильного использования тонометра для получения точных результатов. Абельян рекомендовал измерять давление несколько раз, игнорируя первый результат, и использовать среднее значение последующих измерений как достоверный показатель.
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