Врач назвала формулу расчета питьевого режима в жару
Врач-хирург, кандидат медицинских наук Екатерина Саутина посоветовала рассчитывать суточный объем жидкости исходя из веса: примерно 30–35 мл на каждый килограмм.
Так, человеку с массой тела 70 кг требуется около 2,1–2,5 литра в сутки. В расчет входит жидкость из напитков, первых блюд, фруктов, овощей и других продуктов.
При температуре выше 30 градусов, занятиях спортом, работе под открытым небом или долгом пребывании на солнце к привычному объему стоит добавить 500–1000 мл. Пить лучше небольшими порциями в течение дня.
Саутина в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что о нехватке жидкости могут сигнализировать сухость во рту, слабость, головокружение, боль в голове и темный цвет мочи. Слишком большой объем воды за короткий срок тоже опасен: он способен нарушить баланс электролитов в организме.
В жару важно регулярно пить воду небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды, выбирать легкую одежду из натуральных тканей и по возможности оставаться в тени или помещениях с кондиционером в самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00. Стоит сократить физические нагрузки, отказаться от алкоголя, тяжелой жирной пищи и большого количества кофе, чаще принимать прохладный душ или умываться. Особое внимание нужно уделить детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания: при слабости, тошноте, головокружении или спутанности сознания следует уйти в прохладное место и обратиться за медицинской помощью.
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