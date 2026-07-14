Врач назвала формулу расчета питьевого режима в жару

14 июля 2026, 08:05

Врач Саутина: норма воды — 30–35 мл на кг веса, летом — плюс 500–1000 мл

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Врач-хирург, кандидат медицинских наук Екатерина Саутина посоветовала рассчитывать суточный объем жидкости исходя из веса: примерно 30–35 мл на каждый килограмм.