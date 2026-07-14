Врач назвала пять орехов для ежедневного рациона

14 июля 2026, 09:55

Врач Себко: грецкий орех, миндаль и фисташки — самые полезные орехи

Фото: iStock/Yingko

Терапевт и липидолог «СМ-Клиника» Елена Себко включила грецкие орехи, миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех в пятерку наиболее ценных для здоровья.