Врач назвала пять орехов для ежедневного рациона
Терапевт и липидолог «СМ-Клиника» Елена Себко включила грецкие орехи, миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех в пятерку наиболее ценных для здоровья.
Лидером рейтинга специалист в беседе с «Газетой.Ru» назвала грецкий орех. Он содержит альфа-линоленовую кислоту — растительную форму омега-3. Эти жиры поддерживают сердце и сосуды, помогают снижать воспалительные процессы и важны для работы мозга. В составе продукта есть полифенолы и другие антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного повреждения.
Вторую позицию занял миндаль. В нем много витамина Е и магния. Первый нужен коже, иммунитету и сосудам, второй участвует в работе мышц и нервной системы, а еще помогает контролировать давление. Белок с клетчаткой обеспечивают длительное чувство сытости.
Фисташки оказались на третьей строчке. Их отличает сравнительно невысокая калорийность при хорошем содержании белка, калия и пищевых волокон. Лютеин и зеаксантин в составе поддерживают зрение. Регулярное употребление таких орехов связывают с улучшением показателей холестерина и снижением сердечно-сосудистых рисков.
Фундук врач поставила на четвертое место. Мононенасыщенные жиры, витамин Е, медь и марганец в его составе полезны для сосудов, нервной системы и соединительной ткани.
Пятерку завершил бразильский орех — один из самых богатых пищевых источников селена. Микроэлемент необходим щитовидной железе и иммунной защите организма. При этом Елена Себко призвала не злоупотреблять продуктом: обычно достаточно одного-двух орехов в сутки, поскольку избыток селена нежелателен.
Врач напомнила, что орехи отличаются высокой энергетической ценностью. Оптимальная дневная порция составляет примерно 25–30 граммов, или небольшую горсть.
Их лучше есть в первой половине дня или использовать как перекус между основными приемами пищи: так они помогают дольше сохранять сытость и не провоцируют резкие скачки уровня сахара в крови. Натощак орехи есть можно, если это не вызывает тяжести, изжоги или дискомфорта в желудке, однако людям с заболеваниями ЖКТ предпочтительнее сочетать их с другой пищей. Их удобно добавлять в каши, натуральный йогурт, творог, фруктовые и овощные салаты. Например, грецкие орехи хорошо подходят к свекле и яблоку, миндаль — к овсянке и ягодам, а фисташки — к салатам с зеленью, курицей или сыром. Лучше выбирать несоленые и необжаренные орехи без сахара и глазури: в таком виде они сохраняют больше полезных свойств и не добавляют в рацион лишний натрий.
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