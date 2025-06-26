«Результат оказался никаким»: Светлану Пермякову обманул известный косметолог
Актриса Светлана Пермякова рассказала, как ее обманул косметолог Карл Тавберидзе
Актриса Светлана Пермякова рассказала про конфликт с известным косметологом, который пытался присвоить ее труды по похудению. По словам звезды «Интернов», Карл Тавберидзе использует ее фотографии в маркетинговых целях. Однажды она обращалась к нему, но визит не принес результатов.
«Эти фото «до» и «после» сделаны нечестно. Я действительно один раз была у Карла Тавберидзе более пяти лет назад, на одной процедуре. Тогда нам дали подписать стандартную форму согласия на съемку, и мы, как это часто бывает, доверились врачу и подписали. Но результат оказался никаким», — поделилась собседница Леди Mail.Актриса отметила, что попытки ее представителей удалить снимки из соцсетей косметолога не увенчались успехом — их заблокировали.
«Когда мы увидели, что снимки используются для рекламы, я и мой директор неоднократно писали с просьбой не публиковать эти фото. В ответ нас просто заблокировали», — возмутилась Пермякова.Светлана опасается, что женщины могут поверить ложной рекламе, а также подчеркивает, что ее нынешняя фигура — не работа вышеуказанного специалиста.
*Запрещен в РФ