Врач перечислила продукты, способствующие равномерному загару

02 июля 2025, 11:29

Диетолог Соломатина: арбуз, помидоры, персики способствуют равномерному загару

Фото: istockphoto/Tijana87

Лето — сезон яркого солнца и, конечно, загара. Однако многим людям тяжело получить равномерный и правильный смуглый оттенок. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что красивому загару способствует кишечные флоры.









«Все работает в комплексе. У каждого из нас есть внутренние фильтры солнечного излучения. Для равномерного и правильного загара (без ожогов) рекомендуется употреблять продукты с ликопином и бета-каротином: помидоры, арбузы, тыкву, морковь, облепиху, абрикосы, персики», — посоветовала эксперт.

«Это как ядерный синтез, то есть это цепная реакция. Когда молекула теряет свою электрон, она становится нестабильной, бегает и начинает таскать партнеров у соседних клеток. Нам нужны антиоксиданты — это все овощи, фрукты и продукты животного происхождения», — сказала она.