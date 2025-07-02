Хирург раскрыла особенности бесшовной пластики
Хирург Нестеренко: нельзя делать бесшовную пластику на животе
Даже при бесшовной пластике без единого шва обойтись не получится. Об этом рассказал пластический хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Андрей Нестеренко.
Она пояснила, что суть такого метода заключается в атравматичном соединении краев раны.
«Несмотря на мифы, любая подтяжка требует разрезов и глубоких швов. Бесшовно может быть закрыта только кожа. Также у операции есть строгие ограничения. Не подходит для зон с натяжением (живот, спина, суставы). Рубец также формируется всегда. Задача ― сделать его максимально незаметным», — добавила Нестеренко в беседе с «Газетой.Ru».
При этом она отметила, что результат зависит во многом зависит от профессионализма хирурга, генетики и ухода.
По ее словам, метод бесшовной пластике используют на области глаз, губ и носа, а также на шее и волосистой части головы.
В свою очередь пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал RT, что пластические операции несовершеннолетним можно делать только тогда, когда у ребёнка есть дефекты внешности.
«Сейчас это делается только в определённых специализированных местах. В обычных клиниках пластической хирургии педиатрии фактически нет. Не разрешены операции. Мы сейчас даже не можем делать операции тем, кому 16—17 лет, пока нет совершеннолетия», — рассказал специалист.
Он отметил, что ранее детям можно было делать пластические операции с разрешения родителей. Сейчас же детская пластическая хирургия ограничена законом. Хирурги могут исправить волчью пасть или отсутствие ушной раковины.