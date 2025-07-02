Хирург раскрыла особенности бесшовной пластики

02 июля 2025, 20:44

Хирург Нестеренко: нельзя делать бесшовную пластику на животе

Фото: iStock/Artem Zakharov

Даже при бесшовной пластике без единого шва обойтись не получится. Об этом рассказал пластический хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Андрей Нестеренко.





Она пояснила, что суть такого метода заключается в атравматичном соединении краев раны.





«Несмотря на мифы, любая подтяжка требует разрезов и глубоких швов. Бесшовно может быть закрыта только кожа. Также у операции есть строгие ограничения. Не подходит для зон с натяжением (живот, спина, суставы). Рубец также формируется всегда. Задача ― сделать его максимально незаметным», — добавила Нестеренко в беседе с «Газетой.Ru».

«Сейчас это делается только в определённых специализированных местах. В обычных клиниках пластической хирургии педиатрии фактически нет. Не разрешены операции. Мы сейчас даже не можем делать операции тем, кому 16—17 лет, пока нет совершеннолетия», — рассказал специалист.