Россиянам рассказали о пользе спорта для профилактики инсульта

24 июля 2026, 14:01

Невролог Сутормин: спорт позволяет снизить риск развития инсульта

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Малоподвижный образ жизни считается одним из главных факторов риска развития инсульта. Однако снизить эту угрозу можно с помощью регулярной физической активности. С чего лучше начать тем, кто мало двигается?





Об этом в эфире «Радио 1» рассказал главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.





«Дело в том, что гиподинамия — это второй по значимости фактор риска инсульта после гипертонии. И действительно, вот эти пресловутые 10 000 шагов хотя бы надо проходить. Идеально, конечно, один-два раза в неделю плавать минут по 20—30. Это тоже очень хорошо, особенно для опорно-двигательного аппарата, для позвоночника», — порекомендовал врач.

«У нас сейчас у всех масса всяких гаджетов: умные часы, браслеты, телефоны. Совершенно спокойно можно поставить какое-то обеспечение программное, чтобы даже уже не задумываясь проходить те же 10 000 шагов, то есть мониторинг должен быть всегда», — добавил Сутормин.