Во взрослой поликлинике Лосино-Петровского открылось отделение реабилитации
Отделение медицинской реабилитации и физиотерапии начало работать во взрослой поликлинике Лосино-Петровского филиала Щелковской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В отделении будут оказывать помощь пациентам, восстанавливающимся после операций, травм, инсультов, а также страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
«Это уже второе отделение реабилитации в нашей больнице. Оно позволит жителям Лосино-Петровского и близлежащих населённых пунктов проходить восстановительное лечение рядом с домом», — сказал главврач Щелковской больницы Николай Красиков.Отделение оснащено 31 единицей современного медоборудования, включая физиотерапевтическую технику, роботизированные комплексы для механотерапии, диагностические комплексы и системы с биологической обратной связью. Для каждого пациента будет разрабатываться индивидуальная программа реабилитации.