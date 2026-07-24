Во взрослой поликлинике Лосино-Петровского открылось отделение реабилитации

24 июля 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отделение медицинской реабилитации и физиотерапии начало работать во взрослой поликлинике Лосино-Петровского филиала Щелковской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В отделении будут оказывать помощь пациентам, восстанавливающимся после операций, травм, инсультов, а также страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата.





«Это уже второе отделение реабилитации в нашей больнице. Оно позволит жителям Лосино-Петровского и близлежащих населённых пунктов проходить восстановительное лечение рядом с домом», — сказал главврач Щелковской больницы Николай Красиков.