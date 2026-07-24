Кардиолог объяснила, почему энергетики не стоит пить с кофе
Сочетание энергетических напитков с кофе превышает безопасную дозу кофеина и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.
Медик рассказала, что в одной банке энергетического напитка обычно содержится от 80 до 160 мг кофеина. В чашке кофе его еще 80–120 мг. Совместное употребление этих напитков может легко привести к превышению безопасной разовой дозы, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 мг за один раз и до 400 мг в сутки, согласно данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов.
Салпагарова отметила, что высокие дозы кофеина стимулируют выделение адреналина. В результате могут возникнуть сердцебиение, тревожность, бессонница, дрожь и головная боль. Особенно опасно такое сочетание для людей с артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, сердечными заболеваниями, а также для подростков и беременных женщин.
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