Кардиолог объяснила, почему энергетики не стоит пить с кофе

24 июля 2026, 12:50

Кардиолог Салпагарова: энергетик и чашка кофе превышают безопасную дозу кофеина

Фото: iStock/bauwimauwi

Сочетание энергетических напитков с кофе превышает безопасную дозу кофеина и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.