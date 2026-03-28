Вейп стал причиной драки двух российских школьниц

28 марта 2026, 11:11

URA.RU: В Кургане 11-классница избила и насильно подстригла девочку из-за вейпа

В одной из гимназий Кургана произошел конфликт между ученицами на почве использования электронной сигареты.





По информации, опубликованной URA.RU, инцидент произошел с участием одиннадцатиклассницы и учащейся седьмого класса. Старшеклассница не только забрала у подростка вейп, но и применила физическую силу, а также остригла ей волосы. Источник уточняет, что пострадавшей впоследствии потребовалась врачебная помощь.



В городской администрации подтвердили факт проведения внутреннего служебного расследования. В мэрии подчеркнули, что на территории учебного заведения действует строгий запрет на использование и хранение электронных сигарет.





«Если факт подтвердится, в школе проведут совет профилактики с участием родителей несовершеннолетних, специалистов всех заинтересованных структур и ведомств. По результатам проверки будет дана оценка произошедшему», — говорится в материале.