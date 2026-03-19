Британские студенты могли заразиться менингитом через вейпы
Курение вейпов могло стать причиной распространения менингита в британском графстве Кент. Об этом сообщила газета Telegraph.
В Англии уже зафиксировано 20 случаев заболевания, двое скончались. Среди умерших – студент Кентского университета и школьник. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в кампусе Кентского университета. Руководство вуза отменило все очные экзамены на этой неделе.
Предположительно, источник заражения – клуб Chemistry в городе Кентербери.
По данным издания, в британском Минздраве считают, широкое распространение болезнь получила из-за совместного использования вейпов среди посетителей заведения. Сейчас специалисты выясняют, могли ли электронные сигареты ускорить развитие инфекции, позволяя бактериям распространяться на большие расстояния.
Британские власти уже опубликовали новые рекомендации для медперсонала на фоне вспышки менингита. Врачи должны носить маски, а в отдельных случаях – использовать дополнительные средства индивидуальной защиты.
