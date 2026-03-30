Стало известно, когда в России могут полностью запретить вейпы

30 марта 2026, 18:04

В ГД не исключили введение запрета на продажу вейпов с 1 марта 2027 года

В России уже готовы поправки законопроекта о введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, которыми предлагается с 1 марта 2027 года запретить продажу вейпов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Он уточнил, что регионы смогут самостоятельно запрещать продавать вейпы на своей территории до 1 марта 2032 года. Однако пока официально поправки в Госдуму не поступили.





«Подчеркну, что введения именно этой меры добивался комитет по охране здоровья в своей работе. Получив поддержку президента и Госкомиссии, были подготовлены соответствующие поправки, и это наконец приблизило нас к введению запрета на розничную продажу вейпов в стране», — рассказал Леонов в разговоре с RT.