Стало известно, когда в России могут полностью запретить вейпы

В ГД не исключили введение запрета на продажу вейпов с 1 марта 2027 года
В России уже готовы поправки законопроекта о введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, которыми предлагается с 1 марта 2027 года запретить продажу вейпов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.



Он уточнил, что регионы смогут самостоятельно запрещать продавать вейпы на своей территории до 1 марта 2032 года. Однако пока официально поправки в Госдуму не поступили.

«Подчеркну, что введения именно этой меры добивался комитет по охране здоровья в своей работе. Получив поддержку президента и Госкомиссии, были подготовлены соответствующие поправки, и это наконец приблизило нас к введению запрета на розничную продажу вейпов в стране», — рассказал Леонов в разговоре с RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что решение о запрете вейпов является «ожидаемым» и уже «перезревшим» из-за медленного продвижения. Тем временем возраст потребления вейпов активно снижается. По его словам, эта «дрянь повсеместно захватила умы, особенно молодежи, и вошла в привычку».
