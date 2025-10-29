Россиянам рассказали, почему 8 часов не хватает для того, чтобы выспаться и чувствовать себя бодро

29 октября 2025, 10:32

Биофизик Белозерова: невозможно выспаться, если не попадаешь в глубокую фазу сна

Фото: iStock/Three Spots

Почему долгий сон не приносит бодрости? Казалось бы, проспали восемь, а то и все десять часов, а чувствуете разбитость. Причина может быть не в стрессе или переутомлении, а в нарушении геометрии челюстей и неправильном положении языка во сне.





Биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова в беседе с «Радио 1» объяснила, что причина хронической усталости часто кроется не в количестве, а в качестве сна, на которое напрямую влияют наша анатомия и дыхание.





«Для восстановления сил ключевую роль играет не продолжительность, а наличие глубокой фазы сна. Например, вы могли спать 8 часов, но если за это время не было фазы глубокого сна длительностью 1,5−2 часа, то ваши функции организма не перезагрузились, не произошло восстановления, и вы всё ещё испытываете усталость», — отметила она.

«Если наша форма челюсти влияет на дыхание и на насыщение кислородом мозга, то это прямым образом влияет на то, как мы себя чувствуем днём. Верхняя челюсть — это «гараж», а нижняя — «машина». Если «гараж» (верхняя челюсть) недоразвит и сужен, то «машина» (нижняя челюсть) не может занять правильное положение и вынуждена «сдавать назад», пережимая дыхательные пути», — объяснила Белозерова.

«Если язык не умещается в нашей верхней челюсти, то он так же, как и челюсть, заваливается к горлу. И получается, что на наше бедное горло сначала давит нижняя челюсть, потом язык, который не может присосаться к небу и тоже перекрывает дыхательные пути», — пояснила эксперт.

