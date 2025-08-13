Россиянам рассказали, почему происходит разница в поколениях

13 августа 2025, 13:01

Психолог Идзиковский: разница в поколениях объективна и закономерна

Фото: iStock/Oleksandra Zhuravlova

Дети 2025 года рождения — уже не поколение Альфа и тем более не зумеры. На свет начали появляться представители нового поколения Бета. Ученые ожидают, что дети Бета будут расти в эпоху доступности искусственного интеллекта и воспринимать его как норму жизни.





Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что разница в поколениях, действительно, существует, но она вполне объективна.





«Разница есть, и она довольно велика — это подтверждается научными исследованиями. Но все это сводится к тому, что психика человека зависит от социума, в котором развивается. И те, кто росли изначально без телефона, и те, у кого не было жизни без телефона, сформированы намного по-разному», — сказал он.



«Ближайшее поколение, которое изначально будет жить в мире нейронок, будет совершенно по-другому относиться к поиску информации, к ее достоверности. У них будут другие тренды», — заключил психолог.