Россиянам рассказали, почему происходит разница в поколениях
Психолог Идзиковский: разница в поколениях объективна и закономерна
Дети 2025 года рождения — уже не поколение Альфа и тем более не зумеры. На свет начали появляться представители нового поколения Бета. Ученые ожидают, что дети Бета будут расти в эпоху доступности искусственного интеллекта и воспринимать его как норму жизни.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что разница в поколениях, действительно, существует, но она вполне объективна.
«Разница есть, и она довольно велика — это подтверждается научными исследованиями. Но все это сводится к тому, что психика человека зависит от социума, в котором развивается. И те, кто росли изначально без телефона, и те, у кого не было жизни без телефона, сформированы намного по-разному», — сказал он.
По словам эксперта, ментальные привычки взаимодействия с информацией и со всем остальным у людей разного поколения тоже не одинаковы.
«Ближайшее поколение, которое изначально будет жить в мире нейронок, будет совершенно по-другому относиться к поиску информации, к ее достоверности. У них будут другие тренды», — заключил психолог.