Россиянам рассказали, почему вес стоит на месте годами, несмотря на диеты

22 апреля 2026, 12:04

Диетолог Пристанский: вес стоит на месте из-за «советского прошлого»

Почему вес стоит на месте при похудении – вопрос, который задают себе тысячи людей ежедневно. Когда показатели весов застывают на одной отметке неделями, желание продолжать ограничивать себя угасает, теряется мотивация.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» дал совет, как не перебрать с калориями и не набрать лишний вес.





«В одной японской книге советуют оставлять часть еды на тарелке, чтобы стать лучше. Но у некоторых людей это вызывает внутренний протест из-за "советского голодного детства"», — поделился он.

«Советская установка "пока всё не съешь — из-за стола не встанешь" работает на 100%. Поэтому сначала нужно проработать этот момент с психологом, а потом настраивать питание», — отметил Пристанский.