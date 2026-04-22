Россиянам рассказали, почему вес стоит на месте годами, несмотря на диеты
Диетолог Пристанский: вес стоит на месте из-за «советского прошлого»
Почему вес стоит на месте при похудении – вопрос, который задают себе тысячи людей ежедневно. Когда показатели весов застывают на одной отметке неделями, желание продолжать ограничивать себя угасает, теряется мотивация.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» дал совет, как не перебрать с калориями и не набрать лишний вес.
«В одной японской книге советуют оставлять часть еды на тарелке, чтобы стать лучше. Но у некоторых людей это вызывает внутренний протест из-за "советского голодного детства"», — поделился он.
Эта практика, по мнению эксперта, действительно работает для снижения калорийности — есть, пока не наелся на 80%.
«Советская установка "пока всё не съешь — из-за стола не встанешь" работает на 100%. Поэтому сначала нужно проработать этот момент с психологом, а потом настраивать питание», — отметил Пристанский.
Он добавил, что не время приема пищи определяет фигуру, а общий баланс калорий и состав рациона. Обильный поздний ужин из жирной пиццы действительно может навредить, а легкий белковый ужин за час до сна — физиологично и полезно.