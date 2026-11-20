20 ноября 2026, 16:52

Дизайнер Архипова: винтаж становится трендом из-за истории и неповторимости

Фото: iStock/atlantic-kid

«Вещи с историей» перестали быть просто хобби коллекционеров. Сегодня винтаж — это полноценный тренд, который меняет не только гардеробы, но и образ жизни: от осознанного потребления до поиска уникальных сокровищ на барахолках.





Дизайнер, историк, эксперт по современной женской моде, стилю и созданию функционального гардероба Олеся Архипова в беседе с «Радио 1» отметила, что винтаж уже перестал быть историей про «раньше было», он стал историей про «кто я сейчас». Вещь, которая пережила свою эпоху, говорит громче любого нового логотипа. У нее характер, посадка, ткань, которую уже не встретить и не повторить.





«Интерес к винтажу вырос вместе с осознанным потреблением: люди устали от вещей на один сезон. Старая школа качества — натуральные ткани, точный крой, фурнитура, сделанная на десятилетия, — оказалась актуальнее любой новинки. Старые вещи шили, чтобы они жили, а не мелькали в кадре. Плотная ткань, точный крой, пуговицы, которые приятно трогать. Плюс уникальность: шанс встретить кого-то в таком же платье стремится к нулю. Для современного человека, уставшего от одинаковости, это почти терапия», — сказала она.





«Вещь с историей учит относиться к гардеробу не как к одноразовому контенту, а как к ценности. И это очень близко моей философии: одежда должна жить годами, а не сезоном. Также винтаж наконец заговорил на языке современности: за архивными вещами охотятся на ресейл-платформах, их выводят на красные дорожки, их цитируют крупные модные дома. Просто теперь это не ностальгия, а высказывание. Способ сказать: я знаю, кто я, и мне не нужен новый логотип, чтобы это доказать», — резюмировала Архипова.