Стилист рассказала, что носить мужчине, чтобы быть брутальным
Стилист Скороходова: чтобы быть брутальным, мужчине нужно носить кожу
К 2027 году мужская мода делает ставку не на кричащий логотип, а на тактильность: фактура становится главным инструментом самовыражения. Дизайнеры противопоставляют цифровой плоскости физическую глубину материала — от струящегося и «выцветшего» денима до металлизированных поверхностей, от ажурного трикотажа до кожи с эффектом потёртости.
Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в 2027 году мужские тренды ориентируются на выразительные фактуры: кожа, замша, фактурный трикотаж, плотный деним.
«Нравится быть брутальным — обращайте внимание на кожу. Нравится быть таким лондонским денди, то, пожалуйста, замшевые пиджаки к вашим услугам. Если хочется уюта, то плотный деним либо какой-то фактурный трикотаж позволит вам чувствовать себя максимально комфортно», — пояснила эксперт.
По ее словам, нужно использовать фактуры в зависимости от собственных целей и индивидуальности.
«Мода будет проходить через призму комфорта и индивидуальности», — отметила стилист.