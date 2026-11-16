Стилист рассказала, что носить мужчине, чтобы быть брутальным

16 ноября 2026, 12:14

Стилист Скороходова: чтобы быть брутальным, мужчине нужно носить кожу

Фото: iStock/iuikson

К 2027 году мужская мода делает ставку не на кричащий логотип, а на тактильность: фактура становится главным инструментом самовыражения. Дизайнеры противопоставляют цифровой плоскости физическую глубину материала — от струящегося и «выцветшего» денима до металлизированных поверхностей, от ажурного трикотажа до кожи с эффектом потёртости.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в 2027 году мужские тренды ориентируются на выразительные фактуры: кожа, замша, фактурный трикотаж, плотный деним.





«Нравится быть брутальным — обращайте внимание на кожу. Нравится быть таким лондонским денди, то, пожалуйста, замшевые пиджаки к вашим услугам. Если хочется уюта, то плотный деним либо какой-то фактурный трикотаж позволит вам чувствовать себя максимально комфортно», — пояснила эксперт.

«Мода будет проходить через призму комфорта и индивидуальности», — отметила стилист.