Мужчины в России на треть увеличили покупки ювелирных украшений
За январь — сентябрь 2026 года мужчины в России купили на 30% больше украшений из мужского ассортимента в штучном выражении.
Такие данные приводит аналитический центр SOKOLOV в исследовании, поступившем в редакцию «Газеты.Ru». Самый заметный рост числа покупок зафиксировали в Иркутске — на 60%. За ним следуют Саратов с показателем 58% и Казань с 53%. В Москве спрос вырос на 39%, в Сочи — на 38%.
Расходы мужчин на украшения для себя в целом по стране увеличились на 18%. По этому показателю среди городов лидирует Волгоград: там продажи выросли на 78%. В Казани и Саратове показатель поднялся на 37%, в Сочи — на 33%, в Челябинске — на 25%.
В среднем мужское украшение в России обходилось в 8 521 рубль. Самый высокий средний чек пришелся на Волгоград — 14 322 рубля. В Сочи покупатели тратили в среднем 11 537 рублей, в Саратове — 10 629 рублей, в Ростове-на-Дону — 10 128 рублей, в Краснодаре — 9 312 рублей.
Мужчины чаще выбирали колье, браслеты, кольца и зажимы для галстука. Популярностью пользовались сталь, серебро и красное золото. Покупатели отдавали предпочтение изделиям без вставок либо с эмалью, фианитами и другими недрагоценными вставками.
Читайте также: