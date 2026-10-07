Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья
Таиланд, Турция и ОАЭ возглавили рейтинг стран по покупке недвижимости среди россиян в 2026 году. Об этом заявил сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов.
По итогам января-сентября Таиланд занял первое место по спросу, хотя его доля снизилась с 22,9 до 17,8 процента заявок. Доля Турции, наоборот, прибавила — с 8,4 до 10,2 процента, а ОАЭ — с 8,3 до 9,8 процента. Замыкают первую пятерку Кипр и Греция с показателями 8,1 и 7,3 процента соответственно. В топ-10 также вошли Грузия, Черногория, Франция, Испания и Италия.
Буланов объяснил, что Кипр и Греция стали популярнее из-за визовых возможностей: там покупка жилья сочетается с оформлением статуса. Турция удерживает спрос благодаря низкому порогу входа и безвизовому въезду.
Средний бюджет покупки недвижимости за границей за год вырос на 9,5 процента и достиг 298 тысяч евро.
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