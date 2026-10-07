Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья

07 октября 2026, 18:48

Tranio: Таиланд стал самой популярной страной у россиян для покупки жилья

Фото: iStock/FTiare

Таиланд, Турция и ОАЭ возглавили рейтинг стран по покупке недвижимости среди россиян в 2026 году. Об этом заявил сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов.