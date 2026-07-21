Россиянам с 1 сентября повысят страховые пенсии: кого это коснётся и на сколько вырастут выплаты?

21 июля 2026, 17:13

Эксперт по пенсиям Звенигородский заявил о росте страховых выплат с 1 сентября

Фото: iStock/mars58

С 1 сентября отдельным категориям россиян автоматически повысят страховые пенсии: их размер достигнет 19 100 рублей. Кто получит прибавку, нужно ли подавать заявление и где узнать о положенных льготах?





Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский в эфире «Радио 1» рассказал, что речь идет не о новой реформе, а о действующем механизме, который применяется ежемесячно.



По его словам, нововведение коснётся пенсионеров, которым в августе исполнится 80 лет, и граждан, которым в том же месяце впервые установят I группу инвалидности. Прибавка составит порядка 11 тысяч рублей и в дальнейшем будет ежегодно индексироваться. Повышенная пенсия назначается автоматически со следующего месяца без заявлений.



Эксперт также отметил, что индексация надбавки проводится в соответствии с законодательством, а подробную информацию о положенных выплатах и льготах можно узнать через Госуслуги, Социальный фонд России или МФЦ. Кроме федеральных мер поддержки, гражданам доступны и региональные льготы, поэтому их состав лучше уточнять по месту жительства.



«Эта надбавка назначается к пенсии, то есть теперь общая пенсия будет столько, сколько она со следующего месяца должна быть уже с этой надбавкой», — уточнил специалист.

«На сегодня количество таких ошибок составляет менее 1%. То есть, когда человеку что-то не посчитано или не учтено. Таких случаев всё меньше и меньше».