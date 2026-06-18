Средняя зарплата в Петербурге составила порядка 133 тысяч рублей

18 июня 2026, 19:21

Фото: iStock/TomasSereda

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге за первые месяцы текущего года составила порядка 133 тысяч рублей. Об этом говорит статистическая информация «Основные показатели социально-экономического положения СЗФО в январе–апреле 2026 года», опубликованная на сайте Петростата.