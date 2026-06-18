Средняя зарплата в Петербурге составила порядка 133 тысяч рублей
Средняя зарплата в Санкт-Петербурге за первые месяцы текущего года составила порядка 133 тысяч рублей. Об этом говорит статистическая информация «Основные показатели социально-экономического положения СЗФО в январе–апреле 2026 года», опубликованная на сайте Петростата.
Так, Ленинградская область и Петербург стали лидерами среди субъектов Северо-Западного федерального округа по вводу жилья. В городе с января по апрель ввели 408,1 тысячи квадратных метров, а по области — 1,498 миллиона, приводит данные Петростата «Петербургский дневник».
При этом средняя зарплата в Петербурге за указанный период составила 133 739 рублей. По этому показателю город уступил лишь Ненецкому АО со средней оплатой труда в размере 148 916 рублей и Мурманской области (136 362 рубля).
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