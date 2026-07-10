В СФР объяснили, кому полагается семейная выплата после развода

10 июля 2026, 20:06

Управляющий Вафин: на выплату после развода может претендовать каждый родитель

Фото: istockphoto/kieferpix

Управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин разъяснил условия получения новой ежегодной семейной выплаты. Он подчеркнул, что пособие могут назначить каждому из работающих родителей вне зависимости от их семейного положения.