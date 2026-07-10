В СФР объяснили, кому полагается семейная выплата после развода
Управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин разъяснил условия получения новой ежегодной семейной выплаты. Он подчеркнул, что пособие могут назначить каждому из работающих родителей вне зависимости от их семейного положения.
Согласно действующим нормам федерального закона и правительственным постановлениям, отсутствует требование о совместном проживании ребенка с заявителем, пишет «Татар-информ». Таким образом, решение о назначении выплаты принимается в индивидуальном порядке для каждого родителя при выполнении им установленных критериев.
Вафин привел конкретные примеры: если родители двух детей разведены, оба имеют право обратиться за выплатой при соответствии условиям программы. Аналогичный принцип действует и в семьях с тремя детьми — каждый из родителей может претендовать на пособие отдельно. Заявления подаются независимо друг от друга, добавил управляющий.
Ранее назвали категорию граждан, кому полагается семейная выплата. Подробности в нашем материале.
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