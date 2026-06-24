Стали известны регионы, где пенсия работающих россиян превысила 30 тысяч рублей
В прошлом месяце средняя пенсия работающих граждан превысила 30 тысяч рублей в десяти регионах страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
Самый высокий уровень выплат зафиксировали на Чукотке — почти 39,4 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе средняя пенсия составила 35,9 тысячи, в Камчатском крае и Магаданской области — около 33,7 и 33,6 тысячи соответственно.
Также в список вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Республика Коми, Мурманская и Сахалинская области — там суммы варьируются от 30 до 32,6 тысячи рублей.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, в какой форме наследникам передаются долги по займу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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