19 ноября 2026, 15:24

Дизайнер Боровская: шалфейный и песочный цвета стен настраивают на работу

Фото: iStock/Dima Berlin

Домашнее рабочее пространство — это не просто стол, поставленный в свободный угол комнаты, а полноценная зона, которая напрямую влияет на продуктивность, концентрацию и самочувствие. От того, как падает свет на клавиатуру, на какой высоте находится монитор и где хранятся документы, зависит, будет ли работа идти легко или превратится в ежедневную борьбу с усталостью и болью в спине. При этом обустроить удобное место не обязательно означает затевать ремонт или покупать дорогую мебель — часто достаточно нескольких продуманных решений.





Дизайнер интерьера Мария Боровская в беседе с «Радио 1» заявила, что загромождённое пространство рождает загромождённый разум.





«Провода, стикеры и кабели невольно повышают уровень напряжения. Прячьте их в специальные каналы и короба, выбирайте мебель с глухими фасадами, и тогда вечером ваш офис исчезает за дверцами шкафа. Внедрите простой принцип: одна вещь имеет одно постоянное место. Тогда поддержание порядка перестаёт быть подвигом и становится автоматической привычкой, сохраняя чистоту линий в интерьере», — сказала она.

«Добавьте природные текстуры: дерево, лён, керамику. Тактильные поверхности делают интерьер живым и завершенным, добавляя глубины даже самому скромному уголку», — посоветовала эксперт.