23 июля 2026, 14:34

Фото: iStock/Doucefleur

Расстройства пищевого поведения, или РПП, часто начинаются незаметно. Человек решает «питаться правильно», считает калории, исключает отдельные продукты или стремится похудеть к важной дате. Постепенно еда занимает слишком много места в мыслях. Цифра на весах начинает влиять на настроение, а прием пищи вызывает тревогу, вину или страх. РПП — это не каприз, слабость характера или желание привлечь внимание. Речь идет о психическом расстройстве, которое меняет отношение к еде, собственному телу и весу. Оно влияет на здоровье, учебу, работу, отношения с близкими. Без поддержки проблема часто усиливается и приводит к тяжелым последствиям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое РПП Какие виды РПП существуют Симптомы РПП: на что обратить внимание Почему формируются расстройства пищевого поведения Как понять, что это уже не «просто диета» или стресс РПП встречаются в основном только у подростков? Как лечат расстройства пищевого поведения Последствия РПП без лечения Можно ли полностью восстановиться после РПП

Что такое РПП

Какие виды РПП существуют

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Симптомы РПП: на что обратить внимание

Почему формируются расстройства пищевого поведения

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Как понять, что это уже не «просто диета» или стресс

РПП встречаются в основном только у подростков?

Фото: iStock/Halfpoint

Как лечат расстройства пищевого поведения

Последствия РПП без лечения

Фото: iStock/vadimguzhva

Можно ли полностью восстановиться после РПП