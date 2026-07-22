В Петербург привезут десницу апостола Андрея Первозванного

22 июля 2026, 12:57

Фото: iStock/Popescu Marius

В Санкт-Петербург 24 июля из Богоявленского кафедрального собора в Елохове доставят десницу святого апостола Андрея Первозванного силами Фонда святого.





По данным «Петербургского дневника», принесение десницы приурочили к празднованию Дню Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Мощи и частицы креста апостола Андрея Первозванного привезут в Андреевский собор на Васильевском острове 24 июля. В рамках мероприятия совершат молебен с акафистом.



Святыня пробудет в соборе три дня. Ее можно будет посетить с 9:00 до 21:00. За это время все желающие смогут приложиться к мощам. Настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов сообщил, что вместе с десницей прибудет и старинная икона апостола Андрея с частицей креста, на котором его распяли.





«В этом году особенно важно прибытие десницы святого апостола Андрея Первозванного, потому что отмечается 330 лет со дня основания Военно-морского флота. Святой апостол издавна почитается как небесный покровитель российских военных моряков», — отметил Наумов.