40-летние люди предупредили 20-летних о тихих убийцах здоровья

23 июля 2026, 10:00

Фото: iStock/Victoria Popova

Пользователи Reddit старше 40 лет посоветовали молодым людям внимательнее относиться к профилактике заболеваний, контролю боли и употреблению алкоголя. Участники обсуждения рассказали о проблемах, с которыми столкнулись спустя годы игнорирования тревожных сигналов организма.