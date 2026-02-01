На Бали варан выполз из унитаза и напугал коуча-сексолога из России

01 февраля 2026, 10:58

В туалете отеля на Бали россиянка обнаружила варана

Фото: Istock/Svetlana Dyachkova

В отеле на острове Бали произошёл необычный инцидент. Крупный варан проник в канализационную систему и выбрался в туалетный бачок одного из номеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.