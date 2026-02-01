На Бали варан выполз из унитаза и напугал коуча-сексолога из России
В отеле на острове Бали произошёл необычный инцидент. Крупный варан проник в канализационную систему и выбрался в туалетный бачок одного из номеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Гостьей номера оказалась россиянка Елена, которая преподаёт на острове йогу и коучинг. Ночью женщина пошла в туалет и увидела в унитазе огромную ящерицу. Она сначала решила, что это крокодил, и сильно испугалась.
Елена немедленно вызвала сотрудника отеля. Дежурный работник подошёл к ситуации философски. Он посоветовал гостье не бояться и залил в унитаз сильное химическое средство, чтобы выгнать животное. Однако варан выдержал эту «атаку» и остался в трубах.
Только под утро рептилия самостоятельно выбралась из сантехники. Животное не проявило агрессии и даже позволило сотрудникам отеля себя погладить. Вскоре после этого варан уполз в сторону ближайшей реки и скрылся в воде.
