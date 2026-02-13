«Рвать последние волосы»: Россиянам объяснили, почему родители должны разговаривать с детьми о сексе
Сексолог Теслер: если родители не поговорят с детьми о сексе, то будет хуже
Родители часто делают секс запретной темой для разговоров со своими детьми. Однако с точки зрения психологии это может привести к неприятным последствиям.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что в первую очередь всё зависит от конфессии и культурного слоя семьи.
«Если родители не будут разговаривать с детьми о сексе, то им всё расскажут и наглядно покажут во дворе. Так что потом родители будут на себе последние волосы рвать. Я считаю, если семье проблема этого характера, то лучше прийти к специалисту и узнать, о чем и как рассказывать», — сказал он.
По словам эксперта, с детьми нужно сохранять доверие, тогда они сами придут и спросят все, что необходимо.
«Я не думаю, что это вообще проблема. Что значит разговаривать о сексе с детьми? Я не думаю, что это законодательно регламентировать надо. Желательно, сохранять доверительные отношения в семье всегда, а не только в разговоре о сексе. Это обо всём и ни о чём. Но дети должны первоначально какие-то нравственные устои получать в семье, а это включает и беседу о репродукции, о строении человека и так далее», — высказался Теслер.