«Рвать последние волосы»: Россиянам объяснили, почему родители должны разговаривать с детьми о сексе

13 февраля 2026, 16:40

Сексолог Теслер: если родители не поговорят с детьми о сексе, то будет хуже

Фото: iStock/Viktoriia Yakovenko

Родители часто делают секс запретной темой для разговоров со своими детьми. Однако с точки зрения психологии это может привести к неприятным последствиям.





Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что в первую очередь всё зависит от конфессии и культурного слоя семьи.





«Если родители не будут разговаривать с детьми о сексе, то им всё расскажут и наглядно покажут во дворе. Так что потом родители будут на себе последние волосы рвать. Я считаю, если семье проблема этого характера, то лучше прийти к специалисту и узнать, о чем и как рассказывать», — сказал он.

«Я не думаю, что это вообще проблема. Что значит разговаривать о сексе с детьми? Я не думаю, что это законодательно регламентировать надо. Желательно, сохранять доверительные отношения в семье всегда, а не только в разговоре о сексе. Это обо всём и ни о чём. Но дети должны первоначально какие-то нравственные устои получать в семье, а это включает и беседу о репродукции, о строении человека и так далее», — высказался Теслер.