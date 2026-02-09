Популярный миф о частоте интимных отношений в счастливых парах развенчан
Сексолог Моника Бранни развеяла популярный миф о том, что частота сексуальных контактов напрямую связана с качеством отношений.
В интервью изданию Cuidate Plus она отметила, что многие люди считают: чем чаще происходит интимная близость, тем лучше дела в паре. По словам специалиста, такое восприятие не отражает реальности. Люди часто фиксируют внимание на частоте секса. Если влюбленные занимаются этим три раза в неделю, они чувствуют себя счастливыми. А если раз в месяц — начинают переживать.
Бранни подчеркнула, что желание заниматься сексом зависит от множества факторов. Усталость, стресс или временная дистанция от партнера могут снижать интерес к интимной жизни. Половой акт не является единственным показателем гармонии в отношениях.
