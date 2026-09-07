«Деменция и инсульт»: Врач рассказала про последствия популярного заболевания

07 сентября 2026, 18:29

Врач Голубинская: мигрень может привести к инсульту или деменции

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Мигрень давно перестала считаться просто головной болью — сегодня ее рассматривают как сложное нейробиологическое расстройство с психосоматическими корнями. Врачи отмечают, что приступы возникают на фоне гиперактивности нейронов, напоминающей эпилептическую активность, а в группе риска чаще оказываются впечатлительные и эмоционально чувствительные люди.





Кандидат медицинских наук, врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» сообщила, что мигрень еще и психосоматическое состояние, поэтому чаще встречается у невротиков и людей искусства, склонных к впечатлительности.





«Международные организации начали лечить мигрень препаратами, предназначенными для эпилепсии, и антидепрессантами. Дело в том, что включается гиперактивность нейронов, и даже пишут, что наблюдается вспышка, как вулкан, потом вытормаживание функций. Есть простая мигрень, есть с последующим выключением функций конечностей», — отметила врач.

«Сначала замерцало и выпало зрение, потом раздражают запахи, потом сам приступ начинает интенсивно, как вулкан, нагнетаться, следом наступает тошнота и рвота. В худших случаях могут быть инсульты, а в старости может привести к деменции», — сообщила Ольга Голубинская.