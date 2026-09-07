Врач рассказала о скрытом потенциале безалкогольного пива

07 сентября 2026, 12:32

Диетолог Соломатина: безалкогольное пиво содержит витамины группы B

Фото: Istock/nitrub

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что безалкогольное пиво содержит витамины группы B и поддерживает микробиом кишечника. Но врач предупредила: употреблять напиток нужно умеренно и контролировать объёмы.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметила, что полезные свойства сохраняются только в живом пиве натурального производства.

«Как правило, в безалкогольном пиве много витаминов группы B, они хорошо воздействуют на нервную систему и участвуют в процессах метаболизма. Но важно помнить, что есть и фитоэстрогены, из-за них у мужчин с любовью к безалкогольному пиву часто встречается животик. Если мы ведём речь об употреблении, то только в умеренном объёме», — подчеркнула Елена.