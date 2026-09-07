Врач рассказала о скрытом потенциале безалкогольного пива
Диетолог Соломатина: безалкогольное пиво содержит витамины группы B
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что безалкогольное пиво содержит витамины группы B и поддерживает микробиом кишечника. Но врач предупредила: употреблять напиток нужно умеренно и контролировать объёмы.
В беседе с изданием «Абзац» специалист отметила, что полезные свойства сохраняются только в живом пиве натурального производства.
«Как правило, в безалкогольном пиве много витаминов группы B, они хорошо воздействуют на нервную систему и участвуют в процессах метаболизма. Но важно помнить, что есть и фитоэстрогены, из-за них у мужчин с любовью к безалкогольному пиву часто встречается животик. Если мы ведём речь об употреблении, то только в умеренном объёме», — подчеркнула Елена.Соломатина сообщила, что детям и людям с психическими расстройствами этот напиток противопоказан даже без алкоголя. По её словам, безалкогольное пиво не заменит изотоники — минералов в нём меньше, чем в электролитных напитках. Но продукты брожения в разумных дозах приносят пользу кишечной микрофлоре.