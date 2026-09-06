Врач перечислил опасные симптомы низкого атмосферного давления

06 сентября 2026, 01:51

Врач Жамбеев: низкое атмосферное давление провоцирует слабость и одышку

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

У чувствительных людей при пониженном атмосферном давлении могут наблюдаться физиологические отклонения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.