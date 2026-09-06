Врач перечислил опасные симптомы низкого атмосферного давления
У чувствительных людей при пониженном атмосферном давлении могут наблюдаться физиологические отклонения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.
По словам специалиста, при пасмурной и сырой погоде могут расшириться сосуды, а сердцебиение нередко становится более частым. В результате человек может ощущать слабость, сонливость, головокружение, а в отдельных случаях — испытывать одышку.
Жамбеев отметил, что особенно уязвимы к таким погодным изменениям люди с гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, аритмией и атеросклерозом. Повышенная чувствительность к перепадам давления также характерна для пациентов с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), мигренью и болезнями суставов. Кроме того, тяжелее переносить резкие изменения погоды могут пожилые люди, беременные женщины, лица с малоподвижным образом жизни, а также курильщики.
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