Врачи спасли лицо первокласснице из Владивостока, сломавшей челюсть на качелях
Малолетняя девочка сломала челюсть на качелях во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, первоклассница получила сложный перелом со смещением во время неосторожной игры. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где ей провели необходимое хирургическое вмешательство.
Специалисты соединили кости челюсти титановыми пластинами и винтами, работая через полость рта — это позволило избежать шрамов на лице. Поскольку ребёнок ещё растёт, через некоторое время конструкции придётся удалить.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Подмосковье во время проведения военно-исторической реконструкции пострадал один из участников мероприятия. Инцидент случился из-за повредившегося макета оружия.
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