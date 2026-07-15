«Рвота и нарушение ритма сердца»: Врач предупредила об опасности растений в саду

15 июля 2026, 17:18

Врач Зайниддинова: садовые растения могут ударить по сердцу

Фото: istockphoto/brebca

Летний сезон — это не только солнце, ягоды и прогулки на природе, но и скрытая угроза для маленьких исследователей. Красивые цветы на клумбе, привлекательные плоды на кустах и даже привычные ландыши могут стать причиной тяжелого отравления, судорог или остановки сердца.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что некоторые садовые растения воздействуют на психику и вегетативную систему.





«Я бы хотела обозначить красавку, белену и дурман. Они дают расширение зрачков, сухость во рту, горячую сухую кожу и сердцебиение усиленное, а также галлюциногенный эффект», — предупредила она.

«Есть также растения, которые привычно считаются "домашними" или садовыми. Однако их токсины бьют прямо по сердечной мышце. Здесь мы опасаемся тошноты, рвоты, слабости, то есть кишечных проявлений, замедления или нарушения ритма сердца. И такая опасность тут тоже случается», — отметила врач.

«Главная ловушка борщевика — отсроченная реакция. Самые страшные проявления — ожог кожи после воздействия солнечного света. В моменте мы ощущаем просто дискомфорт спустя несколько часов, особенно после того, как ребенок побегал под солнышком. Появляются жуткие коричневые пятна иногда с элементами крапивницы», — объяснила собеседница.