«Рвота и нарушение ритма сердца»: Врач предупредила об опасности растений в саду
Врач Зайниддинова: садовые растения могут ударить по сердцу
Летний сезон — это не только солнце, ягоды и прогулки на природе, но и скрытая угроза для маленьких исследователей. Красивые цветы на клумбе, привлекательные плоды на кустах и даже привычные ландыши могут стать причиной тяжелого отравления, судорог или остановки сердца.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что некоторые садовые растения воздействуют на психику и вегетативную систему.
«Я бы хотела обозначить красавку, белену и дурман. Они дают расширение зрачков, сухость во рту, горячую сухую кожу и сердцебиение усиленное, а также галлюциногенный эффект», — предупредила она.
По словам эксперта, опасность в том, что первые симптомы родители могут списать на солнечный удар или усталость, тогда как счет идет на минуты.
«Есть также растения, которые привычно считаются "домашними" или садовыми. Однако их токсины бьют прямо по сердечной мышце. Здесь мы опасаемся тошноты, рвоты, слабости, то есть кишечных проявлений, замедления или нарушения ритма сердца. И такая опасность тут тоже случается», — отметила врач.
Зайниддинова уточнила, что олеандр и наперстянка особенно коварны: при отравлении сердечный ритм может сбиться незаметно для окружающих, а последствия станут необратимыми уже через час. О самом известном, но оттого не менее опасном растении педиатр говорит отдельно.
«Главная ловушка борщевика — отсроченная реакция. Самые страшные проявления — ожог кожи после воздействия солнечного света. В моменте мы ощущаем просто дискомфорт спустя несколько часов, особенно после того, как ребенок побегал под солнышком. Появляются жуткие коричневые пятна иногда с элементами крапивницы», — объяснила собеседница.