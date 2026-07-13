Садовод перечислила растения, которые можно высадить в июле

13 июля 2026, 21:15

Садовод Воронова: в июле можно высадить дайкон, редис и огурцы

Фото: iStock/zocchi2

В июле–начале августа еще можно посадить зелень, огурцы, дайкон и редис. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она уточнила, что вплоть до осени можно собирать уже выращенную зелень и подсеивать новую, в том числе салат, шпинат, кинзу, укроп, петрушку и другие виды. А после 15 июля можно посадить редис и повторно — огурцы, однако можно остаться без урожая, если сентябрь будет холодным.





«Во время пасынкования огурцов, которое периодически надо делать, боковые побеги следует поставить в банку с водой. Когда они дадут корни, останется просто высадить их в землю. Но обязательно именно в теплицу — на улице уже ничего не вырастет», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.

«Столовые сорта сваклы с периодом вегетации 60–75 дней успевают дать корнеплоды к осени. Свеклу часто сеют на место убранного чеснока, лука или картофеля. Важно не загущать посевы — от этого зависит размер корнеплодов», — говорится в материале издания.