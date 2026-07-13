Садовод перечислила растения, которые можно высадить в июле
Садовод Воронова: в июле можно высадить дайкон, редис и огурцы
В июле–начале августа еще можно посадить зелень, огурцы, дайкон и редис. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Она уточнила, что вплоть до осени можно собирать уже выращенную зелень и подсеивать новую, в том числе салат, шпинат, кинзу, укроп, петрушку и другие виды. А после 15 июля можно посадить редис и повторно — огурцы, однако можно остаться без урожая, если сентябрь будет холодным.
«Во время пасынкования огурцов, которое периодически надо делать, боковые побеги следует поставить в банку с водой. Когда они дадут корни, останется просто высадить их в землю. Но обязательно именно в теплицу — на улице уже ничего не вырастет», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, июль считается лучшим месяцем для посева дайкона — единственного корнеплода, который надо сажать не весной, а летом, поскольку именно сейчас для его созревания создаются лучшие световые условия, заключила садовод.
При этом URA.RU сообщает, что в июле можно посадить скороспелые сорта моркови. Овощи успеют созреть до осени и подойдут для салатов и консервации, однако храниться всю зиму они не смогут.
«Столовые сорта сваклы с периодом вегетации 60–75 дней успевают дать корнеплоды к осени. Свеклу часто сеют на место убранного чеснока, лука или картофеля. Важно не загущать посевы — от этого зависит размер корнеплодов», — говорится в материале издания.
Также в июле хорошо сажать многие виды капусты, которые предпочитают прохладу конца лета. Плоды можно будет собрать в августе–сентябре. Однако лучше сажать рассадой, а не семенами, чтобы не терять время. Также середина лета благоприятна для высадки бобовых, озимого чеснока, а также овса и горчицы.