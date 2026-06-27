Россиян предупредили о грибах-убийцах и опасных растениях в летнем лесу

27 июня 2026, 10:52

Биолог Слынько: вороний глаз, борщевик и бледная поганка угрожают жизни в лесу

Фото: Istock/Eileen Kumpf

Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько перечислила основные лесные угрозы летом. Среди ядовитых растений она выделила вороний глаз, майский ландыш и волчье лыко — их плоды вызывают тяжёлые отравления, а в некоторых случаях могут привести к смерти.





В беседе с RT эксперт заявила, что особую опасность представляет борщевик: его сок при попадании на кожу и воздействии солнца оставляет долго заживающие химические ожоги.



Слынько отметила, что в грибном мире главную смертельную угрозу несёт бледная поганка — её легко перепутать с шампиньоном или сыроежкой.

«Не стоит собирать и ложные опята (например, кирпично-красный), так как они вызывают тяжёлое пищевое отравление и диарею. Кроме того, существуют ядовитые двойники съедобных грибов, такие как желтокожий и пёстрый шампиньоны, которые отличаются от своих безопасных собратьев пожелтением мякоти на срезе и резким неприятным запахом», — сообщила Елена.