Россиян предупредили о грибах-убийцах и опасных растениях в летнем лесу
Биолог Слынько: вороний глаз, борщевик и бледная поганка угрожают жизни в лесу
Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько перечислила основные лесные угрозы летом. Среди ядовитых растений она выделила вороний глаз, майский ландыш и волчье лыко — их плоды вызывают тяжёлые отравления, а в некоторых случаях могут привести к смерти.
В беседе с RT эксперт заявила, что особую опасность представляет борщевик: его сок при попадании на кожу и воздействии солнца оставляет долго заживающие химические ожоги.
Слынько отметила, что в грибном мире главную смертельную угрозу несёт бледная поганка — её легко перепутать с шампиньоном или сыроежкой.
«Не стоит собирать и ложные опята (например, кирпично-красный), так как они вызывают тяжёлое пищевое отравление и диарею. Кроме того, существуют ядовитые двойники съедобных грибов, такие как желтокожий и пёстрый шампиньоны, которые отличаются от своих безопасных собратьев пожелтением мякоти на срезе и резким неприятным запахом», — сообщила Елена.Специалист посоветовала не брать незнакомые грибы и ягоды и не пробовать их на вкус. Для проверки находок она рекомендовала использовать мобильные определители. Кроме того, Слынько напомнила о клещах, змеях и диких животных: против них помогают закрытая одежда, репелленты и регулярный осмотр себя и спутников.