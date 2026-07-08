Ветеринары назвали смертельно опасные для питомцев растения на даче

08 июля 2026, 19:35

Ветеринар Земская: лилии смертельно опасны для домашних животных

Фото: iStock/Ekaterina Gorokhova

Лилии, азалии и рододендрон несут смертельную опасность для домашних кошек и собак. Об этом предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.





Она подчеркнула, что лилии особенно опасны для кошек. Они могут слизать пыльцу, которая вызовет острую почечную недостаточность. Пожилые и имеющие хронические заболевания питомцы могут от этого умереть. Также опасность несут азалии и рододендрон. Их употребление способно вызвать у питомца остановку сердца или паралич.





«Не менее опасны и луковицы нарциссов и тюльпанов. Если питомец их съест, может последовать поражение центральной нервной системы. В зоне риска оказываются все норные породы собак типа таксы, бордер-терьера, а также щенки и котята, так как они любят раскапывать клумбы», — пояснила Земская в разговоре с Москвой 24.

«Опаснее всего именно зеленые части растения. После их поедания возможны рвота, диарея, нарушение координации движений, расширение зрачков и угнетение нервной системы», — уточнила специалист.