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Ветеринары назвали смертельно опасные для питомцев растения на даче

Ветеринар Земская: лилии смертельно опасны для домашних животных
Фото: iStock/Ekaterina Gorokhova

Лилии, азалии и рододендрон несут смертельную опасность для домашних кошек и собак. Об этом предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.



Она подчеркнула, что лилии особенно опасны для кошек. Они могут слизать пыльцу, которая вызовет острую почечную недостаточность. Пожилые и имеющие хронические заболевания питомцы могут от этого умереть. Также опасность несут азалии и рододендрон. Их употребление способно вызвать у питомца остановку сердца или паралич.

«Не менее опасны и луковицы нарциссов и тюльпанов. Если питомец их съест, может последовать поражение центральной нервной системы. В зоне риска оказываются все норные породы собак типа таксы, бордер-терьера, а также щенки и котята, так как они любят раскапывать клумбы», — пояснила Земская в разговоре с Москвой 24.

При появлении диареи, рвоты, отека языка и шаткости походки эксперт призвала немедленно обратиться к ветеринару и провести необходимые анализы.

В свою очередь, ветврач Елена Фроленко добавила в беседе с RT, что навредить питомцам могут лук и чеснок. Отравление развивается постепенно: появляется слабость, бледность слизистых, учащается дыхание и снижается аппетит.

«Опаснее всего именно зеленые части растения. После их поедания возможны рвота, диарея, нарушение координации движений, расширение зрачков и угнетение нервной системы», — уточнила специалист.

Кроме того, опасность для домашних животных несут листья ревеня, зеленые томаты и томатная ботва, виноград и садовый крыжовник. Неспелые ягоды вызывают вздутие живота, расстройство ЖКТ, диарею и рвоту, заключила Фроленко.
Элина Позднякова

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