Ветеринары назвали смертельно опасные для питомцев растения на даче
Ветеринар Земская: лилии смертельно опасны для домашних животных
Лилии, азалии и рододендрон несут смертельную опасность для домашних кошек и собак. Об этом предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Она подчеркнула, что лилии особенно опасны для кошек. Они могут слизать пыльцу, которая вызовет острую почечную недостаточность. Пожилые и имеющие хронические заболевания питомцы могут от этого умереть. Также опасность несут азалии и рододендрон. Их употребление способно вызвать у питомца остановку сердца или паралич.
«Не менее опасны и луковицы нарциссов и тюльпанов. Если питомец их съест, может последовать поражение центральной нервной системы. В зоне риска оказываются все норные породы собак типа таксы, бордер-терьера, а также щенки и котята, так как они любят раскапывать клумбы», — пояснила Земская в разговоре с Москвой 24.
При появлении диареи, рвоты, отека языка и шаткости походки эксперт призвала немедленно обратиться к ветеринару и провести необходимые анализы.
В свою очередь, ветврач Елена Фроленко добавила в беседе с RT, что навредить питомцам могут лук и чеснок. Отравление развивается постепенно: появляется слабость, бледность слизистых, учащается дыхание и снижается аппетит.
«Опаснее всего именно зеленые части растения. После их поедания возможны рвота, диарея, нарушение координации движений, расширение зрачков и угнетение нервной системы», — уточнила специалист.
Кроме того, опасность для домашних животных несут листья ревеня, зеленые томаты и томатная ботва, виноград и садовый крыжовник. Неспелые ягоды вызывают вздутие живота, расстройство ЖКТ, диарею и рвоту, заключила Фроленко.