Рюкзак, форма и гаджеты: сколько родителям придется потратить на сборы школьника к 1 сентября 2026 года
Подготовка к учебному году требует заметных расходов. Родителям нужно купить одежду, обувь, канцелярию, рюкзак, спортивную форму и другие необходимые вещи. Итоговая сумма зависит от региона, возраста школьника, требований учебного заведения и выбранных брендов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Сколько стоит собрать первоклассника в школуСборы в первый класс обычно обходятся дороже, чем подготовка учеников старших классов. Ребенку требуется почти полный комплект вещей: от сменной обуви до пенала и рабочих тетрадей.
В среднем подготовка первоклассника к 1 сентября в 2026 году потребует от 30 до 55 тысяч рублей. При выборе брендовой одежды, ортопедического ранца и техники расходы могут превысить 70 тысяч рублей.
Школьная форма и одежда: от 10 до 25 тысяч рублейФорма остается одной из самых затратных статей семейного бюджета. Многие школы устанавливают собственные требования к цвету, фасону и наличию эмблемы.
Для мальчика родителям обычно нужны:
- брюки — 2–4 тысячи рублей за пару;
- рубашки или поло — 1,5–4 тысячи рублей;
- жилет, джемпер или кардиган — 2–5 тысяч рублей;
- пиджак — 4–9 тысяч рублей;
- спортивный костюм — 3–8 тысяч рублей;
- футболки для физкультуры — 1–3 тысячи рублей.
Комплект одежды для мальчика обойдется примерно в 12–25 тысяч рублей.
Для девочки список часто включает больше позиций:
- сарафан или юбка — 2,5–6 тысяч рублей;
- брюки — 2–5 тысяч рублей;
- блузки — 1,5–4 тысячи рублей;
- кардиган или жилет — 2–5 тысяч рублей;
- платье — 3–8 тысяч рублей;
- спортивная одежда — 3–8 тысяч рублей.
На одежду для школьницы семьи тратят от 13 до 28 тысяч рублей.
Обувь для школы и физкультуры: 6–15 тысяч рублейШкольнику потребуется минимум две пары обуви: повседневная и сменная. Для занятий физкультурой нужны кроссовки или кеды.
Примерные цены в 2026 году:
- туфли или ботинки — 3–8 тысяч рублей;
- сменная обувь — 2–5 тысяч рублей;
- кроссовки — 3–7 тысяч рублей;
- мешок для обуви — 500–1,5 тысячи рублей.
Обувь и аксессуары обойдутся в среднем в 8–18 тысяч рублей. Экономить на этой категории стоит осторожно: неудобная пара может вызвать дискомфорт и проблемы со стопой.
Рюкзак или ранец: 3–12 тысяч рублейДля младших классов лучше выбирать жесткий ранец с ортопедической спинкой, широкими лямками и светоотражающими элементами. Такие модели стоят дороже обычных рюкзаков, но помогают равномерно распределить нагрузку.
Стоимость ранца зависит от марки и качества:
- простой рюкзак — от 2 до 4 тысяч рублей;
- ранец с ортопедической спинкой — от 4 до 9 тысяч рублей;
- брендовая модель с наполнением — от 8 до 15 тысяч рублей.
Некоторые производители продают наборы с пеналом, мешком для обуви и папками. Такой вариант иногда помогает сократить траты.
Канцтовары и тетради: 3–8 тысяч рублейНа канцелярию родители часто тратят больше, чем планировали. В начале сентября учителя могут попросить докупить определенные тетради, альбомы, материалы для труда и творчества.
Базовый набор включает:
- дневник — 200–700 рублей;
- тетради — 30–150 рублей за штуку;
- обложки для учебников и тетрадей — 500–1,5 тысячи рублей;
- пенал — 500–2 тысячи рублей;
- ручки, карандаши, линейка, ластик и точилка — 700–2 тысячи рублей;
- альбомы, краски, пластилин, цветная бумага — 1–3 тысячи рублей;
- папки и файлы — 500–1,5 тысячи рублей.
Учебники, рабочие тетради и дополнительные материалыОсновные учебники государственные и муниципальные школы выдают бесплатно. Однако рабочие тетради, атласы, контурные карты, пособия для подготовки к экзаменам и книги для внеклассного чтения родители нередко покупают самостоятельно. На такие материалы стоит заложить еще 2–7 тысяч рублей. В выпускных классах сумма может оказаться выше из-за сборников заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Электроника для школьника: от 5 до 40 тысяч рублейНе каждой семье нужно покупать технику перед 1 сентября. Однако ученикам старших классов часто требуются ноутбук, планшет или смартфон для электронного дневника, презентаций и онлайн-занятий.
Средние расходы выглядят так:
- недорогой смартфон — 8–18 тысяч рублей;
- планшет — 15–35 тысяч рублей;
- ноутбук для учебы — 30–70 тысяч рублей;
- наушники — 1–5 тысяч рублей;
- флеш-накопитель — 500–1,5 тысячи рублей.
Цветы, подарки и школьные взносыК 1 сентября родители часто покупают букет учителю. Его цена в 2026 году составляет примерно 1,5–5 тысяч рублей. Многие классы выбирают акцию «Дети вместо цветов» и переводят деньги в благотворительные фонды.
Отдельно могут появиться расходы на:
- организационные нужды класса;
- охрану;
- фотоальбомы;
- экскурсии;
- театры и музеи;
- подарки педагогам;
- кружки и секции.
Общая стоимость сборов ребенка в школу в 2026 годуМинимальный бюджет на подготовку школьника составляет около 20–30 тысяч рублей. Такой вариант подойдет семьям, если часть вещей сохранилась с прошлого учебного года, а родители выбирают товары среднего ценового сегмента.
Средний набор обойдется в 35–60 тысяч рублей. В эту сумму входят форма, обувь, рюкзак, канцелярия, спортивная одежда и дополнительные учебные материалы.
Расходы могут превысить 80–100 тысяч рублей, если купить новую технику, брендовую форму, дорогую обувь и аксессуары.
Как сэкономить на сборах к 1 сентябряСнизить расходы поможет заранее составленный список. Не стоит покупать все товары в августе: часть магазинов повышает цены в разгар сезона.
Полезные советы для родителей:
- проверьте одежду, обувь и канцелярию,
- оставшиеся с прошлого года;
- уточните требования к форме у классного руководителя;
- покупайте тетради и ручки наборами;
- сравнивайте цены на маркетплейсах и в офлайн-магазинах;
- выбирайте рюкзак с запасом по качеству, а не по дизайну;
- не приобретайте рабочие тетради до списка от учителя;
- объединяйтесь с другими родителями для оптовых заказов.