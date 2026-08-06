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Рюкзак, форма и гаджеты: сколько родителям придется потратить на сборы школьника к 1 сентября 2026 года

Фото: iStock/SbytovaMN

Подготовка к учебному году требует заметных расходов. Родителям нужно купить одежду, обувь, канцелярию, рюкзак, спортивную форму и другие необходимые вещи. Итоговая сумма зависит от региона, возраста школьника, требований учебного заведения и выбранных брендов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Сколько стоит собрать первоклассника в школу

Сборы в первый класс обычно обходятся дороже, чем подготовка учеников старших классов. Ребенку требуется почти полный комплект вещей: от сменной обуви до пенала и рабочих тетрадей.

В среднем подготовка первоклассника к 1 сентября в 2026 году потребует от 30 до 55 тысяч рублей. При выборе брендовой одежды, ортопедического ранца и техники расходы могут превысить 70 тысяч рублей.

Школьная форма и одежда: от 10 до 25 тысяч рублей

Форма остается одной из самых затратных статей семейного бюджета. Многие школы устанавливают собственные требования к цвету, фасону и наличию эмблемы.

Для мальчика родителям обычно нужны:

  • брюки — 2–4 тысячи рублей за пару;
  • рубашки или поло — 1,5–4 тысячи рублей;
  • жилет, джемпер или кардиган — 2–5 тысяч рублей;
  • пиджак — 4–9 тысяч рублей;
  • спортивный костюм — 3–8 тысяч рублей;
  • футболки для физкультуры — 1–3 тысячи рублей.

Комплект одежды для мальчика обойдется примерно в 12–25 тысяч рублей.

Для девочки список часто включает больше позиций:

  • сарафан или юбка — 2,5–6 тысяч рублей;
  • брюки — 2–5 тысяч рублей;
  • блузки — 1,5–4 тысячи рублей;
  • кардиган или жилет — 2–5 тысяч рублей;
  • платье — 3–8 тысяч рублей;
  • спортивная одежда — 3–8 тысяч рублей.

На одежду для школьницы семьи тратят от 13 до 28 тысяч рублей.

Фото: iStock/Ritthichai

Обувь для школы и физкультуры: 6–15 тысяч рублей

Школьнику потребуется минимум две пары обуви: повседневная и сменная. Для занятий физкультурой нужны кроссовки или кеды.

Примерные цены в 2026 году:

  • туфли или ботинки — 3–8 тысяч рублей;
  • сменная обувь — 2–5 тысяч рублей;
  • кроссовки — 3–7 тысяч рублей;
  • мешок для обуви — 500–1,5 тысячи рублей.

Обувь и аксессуары обойдутся в среднем в 8–18 тысяч рублей. Экономить на этой категории стоит осторожно: неудобная пара может вызвать дискомфорт и проблемы со стопой.

Рюкзак или ранец: 3–12 тысяч рублей

Для младших классов лучше выбирать жесткий ранец с ортопедической спинкой, широкими лямками и светоотражающими элементами. Такие модели стоят дороже обычных рюкзаков, но помогают равномерно распределить нагрузку.

Стоимость ранца зависит от марки и качества:

  • простой рюкзак — от 2 до 4 тысяч рублей;
  • ранец с ортопедической спинкой — от 4 до 9 тысяч рублей;
  • брендовая модель с наполнением — от 8 до 15 тысяч рублей.

Некоторые производители продают наборы с пеналом, мешком для обуви и папками. Такой вариант иногда помогает сократить траты.

Канцтовары и тетради: 3–8 тысяч рублей

На канцелярию родители часто тратят больше, чем планировали. В начале сентября учителя могут попросить докупить определенные тетради, альбомы, материалы для труда и творчества.

Базовый набор включает:

  • дневник — 200–700 рублей;
  • тетради — 30–150 рублей за штуку;
  • обложки для учебников и тетрадей — 500–1,5 тысячи рублей;
  • пенал — 500–2 тысячи рублей;
  • ручки, карандаши, линейка, ластик и точилка — 700–2 тысячи рублей;
  • альбомы, краски, пластилин, цветная бумага — 1–3 тысячи рублей;
  • папки и файлы — 500–1,5 тысячи рублей.
Для ученика начальных классов набор канцелярии может стоить 4–7 тысяч рублей. Старшекласснику часто хватает 2–5 тысяч рублей, если часть принадлежностей осталась с прошлого года.

Учебники, рабочие тетради и дополнительные материалы

Основные учебники государственные и муниципальные школы выдают бесплатно. Однако рабочие тетради, атласы, контурные карты, пособия для подготовки к экзаменам и книги для внеклассного чтения родители нередко покупают самостоятельно. На такие материалы стоит заложить еще 2–7 тысяч рублей. В выпускных классах сумма может оказаться выше из-за сборников заданий ОГЭ и ЕГЭ.

Электроника для школьника: от 5 до 40 тысяч рублей

Не каждой семье нужно покупать технику перед 1 сентября. Однако ученикам старших классов часто требуются ноутбук, планшет или смартфон для электронного дневника, презентаций и онлайн-занятий.

Средние расходы выглядят так:

  • недорогой смартфон — 8–18 тысяч рублей;
  • планшет — 15–35 тысяч рублей;
  • ноутбук для учебы — 30–70 тысяч рублей;
  • наушники — 1–5 тысяч рублей;
  • флеш-накопитель — 500–1,5 тысячи рублей.
Если дома уже есть подходящее устройство, эту статью расходов можно исключить. Для учебы не всегда нужна дорогая техника: достаточно надежного гаджета с доступом в интернет и базовыми программами.

Цветы, подарки и школьные взносы

К 1 сентября родители часто покупают букет учителю. Его цена в 2026 году составляет примерно 1,5–5 тысяч рублей. Многие классы выбирают акцию «Дети вместо цветов» и переводят деньги в благотворительные фонды.

Отдельно могут появиться расходы на:

  • организационные нужды класса;
  • охрану;
  • фотоальбомы;
  • экскурсии;
  • театры и музеи;
  • подарки педагогам;
  • кружки и секции.
Суммы зависят от школы и решений родительского комитета. Важно помнить, что образование в государственных школах остается бесплатным, а обязательные сборы денег без законных оснований недопустимы.

Общая стоимость сборов ребенка в школу в 2026 году

Минимальный бюджет на подготовку школьника составляет около 20–30 тысяч рублей. Такой вариант подойдет семьям, если часть вещей сохранилась с прошлого учебного года, а родители выбирают товары среднего ценового сегмента.

Средний набор обойдется в 35–60 тысяч рублей. В эту сумму входят форма, обувь, рюкзак, канцелярия, спортивная одежда и дополнительные учебные материалы.

Расходы могут превысить 80–100 тысяч рублей, если купить новую технику, брендовую форму, дорогую обувь и аксессуары.

Фото: iStock/Smederevac

Как сэкономить на сборах к 1 сентября

Снизить расходы поможет заранее составленный список. Не стоит покупать все товары в августе: часть магазинов повышает цены в разгар сезона.

Полезные советы для родителей:

  • проверьте одежду, обувь и канцелярию,
  • оставшиеся с прошлого года;
  • уточните требования к форме у классного руководителя;
  • покупайте тетради и ручки наборами;
  • сравнивайте цены на маркетплейсах и в офлайн-магазинах;
  • выбирайте рюкзак с запасом по качеству, а не по дизайну;
  • не приобретайте рабочие тетради до списка от учителя;
  • объединяйтесь с другими родителями для оптовых заказов.
Подготовку лучше начать в начале августа. Такой подход позволит спокойно выбрать нужные вещи, избежать очередей и сохранить часть семейного бюджета.
Дарья Осипова

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